Fiat Panda ibrida a fuoco nel garage: completamente distrutta Foto

Ieri sera, 7 dicembre, alle 21:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vespucci a Villafranca Padovana per l’incendio di una Fiat Pand, che si trovava all’interno di un garage nel seminterrato di un’abitazione.

I pompieri arrivai da Padova con due autopompe, un’autobotte e altri due mezzi di supporto e 15 operatori, hanno spento il rogo che ha completamente bruciato l’utilitaria che è ad alimentazione ibrida. Danni alle malte e laterizio del garage oltre a danni da fumo anche alla facciata dell’abitazione.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo le ore 1.

