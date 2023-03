CASTELBALDO (PADOVA) - Maxi incendio alle 19.45 di oggi, 8 marzo, in via Paiette a Castelbaldo. A prendere fuoco un deposito all'aperto con oltre 400 grandi contenitori in plastica per le mele, i cosiddetti "bins". Sul posto i Vigili del fuoco da Este, Abano Terme, Padova, Castelmassa con tre autopompe, 4 autobotti e 18 operatori.