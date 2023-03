Esplosione in una palazzina, 7 persone ferite, due bambini: potrebbe essere stata la bombola del gas

PADOVA - Paura oggi 8 marzo alle 16,50 in via Borelli a Padova. La probabile esplosione di una bombola del gas in un appartamento di un condominio di quattro piani ha provocato un incendio. Sette persone e due bambini sono rimasti intossicati. L'allarme ai soccorritori è stato immediato. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del suem 118 e la polizia per i rilievi. L'area è stata transennata per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli inquirenti, ma fin da subito è stata esclusa la matrice dolosa. L'attività di messa in sicurezza della palazzina di quattro piani è andata avanti fino a tarda sera. Non è ancora dato sapere se verrà concessa l'abitabilità nell'appartamento dove si sono sprigionate le fiamme. A scopo precauzionale durante le operazioni dei vigili del fuoco il condominio è stato evacuato. I pompieri hanno effettuato anche accertamenti esterni alla struttura per capire se l'edificio possa aver patito danni di rilievo. I feriti trasportati in pronto soccorso sono stati sottoposti ad accertamenti clinici che hanno scongiurato conseguenze serie.