Borso del Grappa. Incendio scoppia nella notte: a fuoco l'azienda di gioielli Chrysos

BORSO DEL GRAPPA (VICENZA) - Incendio nella notte dell'8 marzo all'interno dell'azienda di gioielli Chrysos, a Borso del Grappa, in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Vallina Orticella e sono stati impegnati tutta la notte per le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dello stabile colpito dal rogo. Non risultano esserci persone ferite.