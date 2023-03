Marghera. Camion in fiamme sulla parallela della tangenziale: intervengono i vigili del fuoco

MARGHERA - Oggi, lunedì 6 marzo, a mezzogiorno i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Giorgio in Alga a Marghera, strada parallela alla tangenziale, per l’incendio della motrice di un autoarticolato: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme, evitando l’estensione dell’incendio al semirimorchio, che trasportava una gru.

Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.