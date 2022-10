Cinquecento d'epoca in fiamme all'uscita del casello della A13

TERME EUGANEE (PADOVA) - Fiat 500 d'epoca in fiamme. L'incendio oggi, 19 ottobre, alle 19.30 al casello dell'autostrada A13 di Terme Euganee. Il conducente dell'auto si è subito accorto che qualcosa non andava mentre stava percorrendo l'uscita dell'autostrada. Ha fatto giusto in tempo a scendere e l'auto ha preso fuoco. I pompieri arrivati da Abano Terme hanno spento le fiamme. A provocare l'incendio è stato probabilmente un guasto di natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita, l'auto è stata completamente distrutta.