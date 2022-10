Incendio in pieno centro, fiamme in un appartamento al secondo piano

TRIESTE - Un incendio è divampato questa mattina, verso le 10.45, in un appartamento al secondo piano in Corso Italia all'altezza del civico 26. L'immediato intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dalla centrale con due squadre e l'autoscala, ha facilitato lo spegnimento dell'incendio. L'abitazione era vuota al momento in cui sono divampate le fiamme.

Assicuratisi che tutte le persone dello stabile fossero uscite autonomamente, i soccorritori hanno quindi iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell'appartamento, di evacuazione dei fumi ed il monitoraggio del monossido in tutto l'edificio. Al momento non risultano persone intossicate o ferite. L'intervento è ancora in corso e sul posto ci sono anche il funzionario di guardia e la polizia locale.