ARZERGRANDE (PADOVA) - Nella notte tra il 29 e il 30 maggio è scoppiato un incendio all'interno di una casetta in legno in via Vigna ad Arzergrande.

Sono andati a fuoco diversi attrezzi da lavoro e le fiamme si sono propagate alla siepe limitrofa.

I vigili del fuoco del distaccamento di Piove di Sacco sono arrivati in tempo per impedire che l'incendio si propagasse alla casa vicina. Sono in corso indagini per capire quale sia stata la causa del rogo, sul posto c'erano anche i carabinieri di Piove di Sacco.