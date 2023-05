Incendio nel seminterrato di una casa a San Giorgio in Bosco, importanti danni al soffitto e all'impianto elettrico

SAN GIORGIO IN BOSCO (PADOVA) - Incendio nel seminterrato di una casa. Il fatto oggi, giovedì 4 maggio, attorno alle 11. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Lungo Brenta a San Giorigo in Bosco per l’incendio del seminterrato di un’abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Cittadella e Padova con un’autopompa, un’autobotte, il carro bombolare e 9 operatori, hanno spento le fiamme che hanno interessato la zona della taverna, causando gravi danni al soffitto, all’impianto elettrico, oltre a danni da fumo. Inibito l’utilizzo del piano interrato e due camere del piano sovrastante. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate alle 16:30 circa.