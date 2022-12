NOVENTA PADOVANA - Lutto a Noventa. È morto Fernando Zulian, 89 anni, storico imprenditore del ramo calzaturiero. Era un uomo di poche parole, ma con un cuore immensamente grande pronto ad aiutare chi ne avesse avuto bisogno.



Negli anni Sessanta insieme alla sua inseparabile compagna di vita Fernanda, mancata nove anni fa, tra sacrifici e difficoltà che non mancarono, anche se con poche lire in tasca gettarono le basi per quello che poi divenne il loro lavoro per un'intera vita. All'inizio con i mercati e una sorta di piccola bottega nel garage di casa per poi aprire lo storico negozio. E' sempre stato attivo e un punto si riferimento all'interno delle associazioni locali dei commercianti.



Il figlio Giuliano nato in mezzo alle scarpe, già da ragazzino iniziò a lavorare con i genitori ed una volta sposato anche la moglie Emanuela è entrato a far parte di questa attività familiare che piano piano prendeva sempre più piede e diventava sempre più conosciuta nel territorio della provincia tanto da essere per molti un negozio di riferimento apprezzato soprattutto per la qualità dei prodotti e per il rapporto che si veniva ad instaurare con i clienti.



Fernando Zulian è sempre stato un grande motivatore e trascinatore all'interno della famiglia e del lavoro e forse proprio grazie a questi suoi insegnamenti un anno e mezzo fa la scelta di ampliarsi e di aprire un secondo negozio nonostante i tempi duri che si stanno vivendo, ma d'altronde 55 anni fa anche per lui fu una grande sfida che portò poi grandi soddisfazioni. Purtroppo negli ultimi anni le malattie dovute all'età non l'hanno risparmiato e piano piano se lo sono portato via lasciando un grandissimo vuoto all'interno della sua famiglia. Fernando lascia il figlio Giuliano, la nuora Emanuela, i nipoti Luca e Elena e la pronipote Ginevra.