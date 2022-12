Morto l'imprenditore Chiapperin, il commosso addio della figlia su Facebook: ​«La nostra forza, la nostra ancora. E noi ti ameremo per sempre»

PADOVA - Lutto nel mondo dell'imprenditoria padovana, è mancato dopo una lunga malattia Patrizio Chiapperin, aveva 65 anni e lavorava nel settore dell'autotrasporti, con l'omonima azienda. L'ultimo saluto sarà martedì nella chiesa di Granze, alle 10. Chiapperin lascia la moglie Cesarina e i figli Denis e Jenny. Commovente il saluto di quest'ultima, affidato a Facebook (che riportiamo integralmente sotto): "Importa quello che davvero sei stato per chi ti ha amato: UN GRANDE. Non perché sei mio padre ma perché davvero lo sei stato. Il duro con il cuore d’ ORO, la nostra forza, la nostra ancora. E noi ti ameremo per sempre. Ora sei LIBERO. Libero da tutto il tuo male, libero da ogni negatività, libero in sella alla tua Harley che tanto adoravi.Ti amiamo infinitamente, e mi dispiace avertelo detto solo ieri quanto ti voglio bene".