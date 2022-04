PADOVA - È morto uno dei papà della Carel, la multinazionale con sede a Brugine. Giancarlo Galvani, 84 anni, è mancato l'altro giorno. Fu lui, assieme a Luigi Rossi Luciani, Luigi Nalini r Rocco Cilenti a fondare l'industria nel 1973 come azienda business to business, utilizzando l'acronimo Carel per indicare la propria attività principale: costruzioni armadi elettrici. Nato a Venezia, nel Sestriere du Santa Croce, Galvani ben presto si sposta nel Padovano per questioni di lavoro, prendendo la sua residenza a Legnaro, dove ha vissuto sempre con la moglie Aurora e le figlie Laura e Roberta.

Dopo la laurea in Economia alla Bocconi, nel 1985, l'industriale ha lavorato nell'area controllo di gestione di Saimp, azienda di Padova del Gruppo Finmeccanica.

Dal 1971 al 1989 è Direttore dell'area amministrazione, finanza e controllo del Gruppo Hiross, multinazionale specializzata nella produzione di impianti di condizionamento dell'aria, di essiccamento e pavimenti modulari. Nel 1973 inizia la carriera imprenditoriale come cofondatore e socio di Carel che progetta, produce e commercializza soluzioni di controllo energy saving per il settore del condizionamento dell'aria e della refrigerazione.

Dal 1989 al 2003 è amministratore delegato di Carel e di aziende partecipate appartenenti alla Holding. Dal 1996 è revisore ufficiale nazionale dei conti. Nel 2004 è stato insignito dell'Onorificenza di Maestro del Lavoro. La sua vita lavorativa prosegue fino al 2016 come amministrazione unico di Astrel e successivamente di HottoH e 4Noks. Otto anni fa costituisce Opera 3D.

A ricordarlo è la figlia Laura: «Papà era un signore d'altri tempi, con una parola buona per tutti. In Carel ha lasciato il segno, tanto che ricevo messaggi da tutte le persone che hanno lavorato per lui, dall'operaio al dirigente. Sono certa che mancherà davvero a tanti». Le esequie si terranno martedì 19 aprile alle 10.30 nella chiesa di Ponte San Nicolò.