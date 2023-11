PADOVA - Un nuovo impianto sportivo all’interno al Basso Isonzo in cambio della possibilità di realizzare un residence al posto dei campi da calcio di via Urbino alla Sacra famiglia. A mettere sul piatto la proposta è la società Immobiliare La Volta S rl che, lo scorso 15 settembre, ha protocollato in Comune un proposta di permuta con l’amministrazione comunale. La Regione Veneto, infatti, attraverso le leggi urbanistiche, stabilisce la possibilità per i Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere, nella pianificazione urbanistica, proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico.

In virtù di questo, l’Immobiliare La Volta ha messo nero su bianco la sua proposta che ora dovrà passare il vaglio dell’amministrazione.



L’OFFERTA

La società è, infatti, proprietaria di un’area di oltre 53 mila metri quadri in via Bainsizza, in zona Basso I sonzo. Di fatto si tratta di un terreno coltivato inserito in un contesto caratterizzato da aree per lo più prive di edificazione, che si alternano ad alcune case e qualche piccolo condominio. Un’area che è raggiungibile a piedi dal centro della Sacra Famiglia ( v ia Siracusa) con un percorso di circa 18 minuti, e in macchina in circa 3 minuti. Un terreno che, attualmente, è classificato come Zona agricola di Tipo E1 dal Piano degli Interventi.

Nel precedente Piano regolatore questi terreni erano inseriti nel Quadrante Ovest e facevano parte del Parco Basso I sonzo, come zona di Perequazione Ambientale con indice O, 15 mc/mq. Nonostante i molteplici tentativi, in passato la proprietà non è mai riuscita ad ottenere l’approvazione di uno strumento urbanistico, né tanto meno a dare seguito ai lavori. A fronte di questo, si spiega nel documento presentato dall’immobiliare, Il Comune è proprietario di un’area che si trova alla Sacra Famiglia tra le vie Loreto, Perugia ed Urbino di circa 13 mila e 500 metri quadri. Terreni che nel Piano degli interventi hanno come destinazione “Impianti ed Attrezzature Sportive di Interesse Territoriale”. Si tratta di impianti sportivi tutt’ora utilizzati che si trovano al centro della Sacra Famiglia e sono dedicati al calcio ed al calcetto . Le aree coinvolte nell’accordo riguarderebbero la sola parte oggi utilizzata ad impianto sportivo, lasciando all’edificio scolastico (il nido Sacra Famiglia) la parte sistemata a verde, attualmente utilizzata dalla struttura.