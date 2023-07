SELVAZZANO - L’ex seminario di Tencarola finisce all’asta per 6,6 milioni di euro (il bene però è stimato 8,9 milioni). Sono destinati ad allungarsi, ancora una volta, i tempi per il recupero dell’immobile che, ormai da 20 anni, giace in stato di abbandono e che, periodicamente, fa da sfondo a episodi di degrado e illegalità.

Una svolta alla vicenda era arrivata 3 anni fa, nell’agosto del 2020 quando l’Ente Seminario, quindi la Curia – proprietaria dell’immobile era riuscita finalmente a firmare il rogito, dopo 17 anni dall’inizio delle trattative, per vendita dell’ex seminario minore di Tencarola, nel comune di Selvazzano Dentro, con la società Trifoglio di Bergamo, per il prezzo di 10 milioni e 700 mila euro. Una vicenda lunga e complessa, partita nel 2003 con la società Cascina Torre srl di Bergamo. In mezzo una serie di contatti e un cambio di società acquirente, diventata Trifoglio; una rivisitazione del prezzo in conseguenza della variazioni urbanistiche; un contenzioso fiscale (ancora aperto) con l’amministrazione comunale; ulteriori trattative intercorse negli anni, con la volontà ferma del Seminario di arrivare a una conclusione per utilizzare il ricavato della vendita ai fini di coprire le spese per l’acquisto e la ristrutturazione di quello che è diventato il nuovo Seminario Minore di Rubano e la ristrutturazione degli ambienti destinati alla sede della Facoltà teologica del Triveneto e alla Biblioteca del Seminario.



LA SVOLTA

Da allora sono passati tre anni e in teoria, è partito l’iter che dovrebbe portare al recupero dell’area. Un iter che, naturalmente, coinvolge anche il Comune. Una ventina di giorni fa, però, arriva il colpo di scena: l’immobile, infatti, è finito all’asta e il prossimo 27 settembre (offerta minima 6,6 milioni di euro il 75 per cento del prezzo base).

Chi si aggiudicherà il lotto avrà la piena proprietà del complesso immobiliare denominato “Ex Seminario Minore “costituito da un imponente ed articolato edificio che raggiunge i nove piani fuori terra con locali accessori, torre acquedotto (torre piezometrica), cabina di decompressione gas, cabina elettrica e vasto cortile pertinenziale, edificato su area coperta e scoperta esclusiva e quindi per una superficie commerciale complessiva di 50.665 mq”.

Non solo è compreso anche appezzamento di terreno contiguo e non edificato in totoale 14 ettari. Ma come mai, dal momento che la proprietà non è fallita, il bene è finito all’incanto? Sulla questione le bocche restano cucitissime anche se in questi giorni, qualcosa è trapelato.



LA CAUSA

A determinare la messa all’asta sarebbe stato il pignoramento del bene. Un pignoramento richiesto dal Seminario Vescovile di Padova quindi dalla Curia in seguito al mancato saldo per l’acquisto dell’immobile. Un saldo che dovrebbe attestarsi sotto il milione di euro (circa 700 mila euro). Il pagamento, però, non sarebbe mai avvenuto, quindi si è passati ai decreti ingiuntivi e, di conseguenza, alla messa all’asta del bene. Dati i tempi lunghi di queste procedure, la speranza è che la Trifoglio, alla fine, possa onorare il debito prima che il seminario finisca all’incanto. La legge, infatti, prevede che l’asta possa essere bloccata se il creditore presenta un’offerta prima della procedura.

Tutta questa vicenda, però, pone un altro problema. Un’azienda che non è in grado di onorare un debito inferiore al milione, sarà poi in grado di portare avanti un piano di riqualificazione che, per forza di cose, richiederà un investimento di svariate decine di milioni di euro? In tutti i casi ad occuparsi della vicenda sarà il commissario che, a breve, subentrerà alla sindaca uscente Giovanna Rossi.