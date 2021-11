PADOVA - Il virus avanza. E rispettare le regole anti-contagio è fondamentale per tentare di arginarlo. Le Forze dell’ordine stanno battendo a tappeto città e provincia per i controlli sui Green pass. Polizia e carabinieri si sono concentrati più su bar e ristoranti, mentre la Locale ha puntato sugli ambulanti dei mercati.

Ma la stretta arriverà ancor di più il 6 dicembre, quando entrerà in vigore il “Super Green pass”. Tanto che la prossima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati