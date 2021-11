PADOVA - Manifestazione no Green pass oggi pomeriggio - 27 novembre - a Padova, alla presenza di circa circa 2000 persone.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, in sette sono stati identificati e verranno sanzionati per il mancato utilizzo della mascherina, mentre una persona verrà denunciata per essersi rifiutata di fornire la proprie generalità.