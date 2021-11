No Green pass a Milano, corteo bloccato dalla polizia: negozi chiusi e traffico in tilt. Flop a Roma

È il 19esimo sabato di proteste in tutta Italia. Una manifestazione contro le norme decise dal governo è in programma a Milano. I No vax della chat “No Green pass Milano” si sono dati appuntamento alle 17 in piazza Duomo. Zona interdetta ai cortei. Eppure, un gruppo di manifestanti ha tentato di partite verso via Torino, ma ha trovato la strada sbarrata dagli agenti in tenuta antisommossa.

Alcuni negozi che si trovano all'inizio di via Torino hanno abbassato le serrande a titolo precauzionale e i clienti che si trovavano all'interno sono rimasti bloccati per alcuni minuti. I manifestanti hanno bloccato il traffico all'angolo tra piazza Duomo e via Torino, dove al momento alcune centinaia di persone stanno urlando slogan contro la certificazione verde e contro alcuni esponenti politici. Ai contestatori si sono aggiunti gruppetti di ragazzi totalmente slegati dalla protesta, che si trovano casualmente nelle vie dello shopping.

No pass, flop a Roma

Solo qualche no vax 'solitariò si è presentato nel pomeriggio su ponte Sisto, al centro di Roma, dove era stato annunciato sui social un blitz alle 17.30 contro il Green pass. Alcuni arrivati alla spicciolata sono stati identificati dalla polizia che da ore sta presidiando il ponte da entrambi i lati. La fiaccolata, annunciata alle 17.30 con un tam tam sui social, non c'è stata.