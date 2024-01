Omicidio Cecchettin. Petizione contro l'avvocato di Filippo Turetta: «E' un docente dell'Università di Padova, deve rinunciare o l'Ateneo dissociarsi dalla sua scelta»

PADOVA - Una petizione contro l'avvocato di Filippo Turetta, Giovanni Caruso: «Ha assunto la difesa dell'assassino reo confesso un docente dell'Università di Padova, deve rinunciare. O l'Ateneo dissociarsi dalla sua scelta». La raccolta firme è stata pubblicata ormai due mesi fa sul sito Change.org lanciata da Francesca Marcellan (dipendente del ministero della Cultura) e, in questo periodo di tempo fino ad oggi, 24 gennaio, è stata accolta e firmata da 250 persone.

La richiesta: «L'avvocato Caruso rinunci alla difesa di Turetta»

Giovanni Caruso, professore ordinario di Diritto penale dell'Università di Padova, è l'avvocato difensore di Filippo Turetta, il 22enne che si trova ora in carcere a Montorio Veronese con l'accusa di femminicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Nel testo della petizione viene chiesto: «Caruso rinunci alla difesa di Turetta o, in caso contrario, l'Università di Padova si esprima pubblicamente, dissociandosi dalla scelta totalmente inopportuna del professor Caruso». L'avvocato Caruso ha preso l'incarico dopo che il legale Emanuele Compagno ha rinunciato, il 23 novembre dello scorso anno.

L'affondo contro l'Università: «Contro la violenza sulle donne solo a parole»

Tra le premesse della raccolta firme dove vengono richieste le dimissioni dall'incarico dell'avvocato Caruso, si legge anche: «L'Università di Padova, attraverso la sua rettrice e in numerose forme, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giulia Cecchettin, laureanda dell'ateneo, e si è schierata contro la violenza sulle donne. Solo a parole, però, perché nei fatti un suo importante membro, l'avvocato Giovanni Caruso, professore ordinario di Diritto Penale, ha assunto la difesa del suo assassino reo confesso Filippo Turetta. Se davvero l'Università di Padova è vicina alle donne vittime di violenza e vuole sostenere questa lotta, si renda estranea alla difesa di chi ha commesso un omicidio efferato e la cui colpevolezza è indubitabile. Non si può stare al tempo stesso con le vittime e con i carnefici».

