Omicidio Cecchettin. Filippo Turetta ha incontrato oggi i genitori in carcere

VERONA - Filippo Turetta ha incontrato per la prima volta i genitori in carcere a Montorio questa mattina, domenica 3 dicembre. Il 22enne padovano, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, si trova recluso nel carcere dalla scorsa settimana, dopo essere stato individuato e arrestato in Germania e successivamente trasferito in Italia.

Filippo incontra i genitori

Ancora non si conoscono i dettagli sull'incontro di quest'oggi nella casa circondariale veronese. Si apprende però che il colloquio di Filippo con il padre, Nicola Turetta, e la mamma, Elisabetta Martini, si è concluso dopo le 13.

L'incontro mancato il 29 novembre

Quello di oggi è il primo incontro tra il giovane e la famiglia, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin.