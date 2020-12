Giorgio Palù nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco

Giorgio Palù sarà il nuovo presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). La Conferenza delle Regioni, in seguito alle dimissioni Domenico Mantoan, divenuto Dg di Agenas, ha proposto il nome dell'ex Professore ordinario di Microbiologia e Virologia al Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Oggi la nomina sarà ratificata in conferenza Stato-Regioni. Il vice presidente della conferenza delle regioni Giovanni Toti ha scritto al ministro comunicando la «convergenza unanime» sull'incarico. Palù, 70 anni, è ex Professore ordinario di Microbiologia e Virologia ed ex Direttore di Medicina Molecolare Università di Padova.

Ultimo aggiornamento: 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA