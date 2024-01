PADOVA - «Le persone che operi finisci per amarle». Di amore per la sua professione di chirurgo ne ha dato tanto Maurizio Guglielmi, padre fondatore della chirurgia pediatrica dell’ateneo padovano, che ieri ha festeggiato 90 anni a Palazzo Bo.

L’INIZIO

«Sono stato io a cominciare la chirurgia pediatrica a Padova sotto consiglio del professor Cèvese – ricorda Guglielmi -. Una mattina Cèvese venne da me e mi disse in dialetto: “te ghe da interesarte dei putei”, e così sono diventato chirurgo pediatra . È stato un successo per me percorrere questa strada: nella mia vita mi sono sempre e solo occupato di curare i bambini». Nonostante la veneranda età Maurizio Guglielmi entra arzillo a Palazzo Bo per la sua festa, qualche problemino d’udito e qualche acciacco sono l’unico segno dell’età. Per il resto il padre della chirurgia pediatrica padovana è un grande sportivo, amante della bicicletta. «Fate vedere che sono vestito sportivo perché è da vent’anni che non metto la giacca – afferma allegramente ai cronisti accorsi per intervistarlo -. Ho amato sempre la bicicletta e la amo ancora anche se in questo momento non faccio sport perché mi hanno messo un catetere, ma spero di riprendere la bicicletta presto». Una vita dinamica fatta di successi sportivi che coronano una carriera professionale di primo livello: sott o la guida di Guglielmi si è sviluppata la chirurgia oncologica e neonatale e, soprattutto, si è fatto strada il concetto che il bambino chirurgico richiede ambienti, personale e percorsi dedicati e specifici. Ha pubblicato numerosi lavori su riviste nazionali e internazionali ed è stato un elemento importante del comitato etico pediatrico della Regione.

LA STORIA

L’intervento più celebre Guglielmi lo porta a termine nel 1993 quando coordina e partecipa alla separazione d elle due gemelle siamesi Yvonne e Yvette del Benin, una delle quali, diversi anni dopo, viene trapiantata di rene a Padova. «Quell’intervento è stato il mio quarto d’ora di celebrità, dopo una lunga preparazione siamo riusciti a concludere – afferma -. Ricordo il faticoso impegno per preparare l’intervento, che abbiamo portato a termine operando in quattro, ricordo la mancanza di spazio, gli anestesisti tutti intorno». Nonostante i grandi successi che si sono susseguiti nella sua carriera, Maurizio ricorda meglio i fallimenti, quando nonostante la sua dedizione nulla ha potuto fare per salvare la vita ai bambini. «Della mia carriera ricordo gli insuccessi più che i successi – continua Guglielmi -. Tutti i bambini che non riusciamo a salvare pesano nella memoria, impossibile dimenticarli perché sono indelebili uno ad uno. I successi li ricordo un po’ meno, ma di sicuro un bel ricordo è il primo neonato che ho fatto nascere».

LA FESTA