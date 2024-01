Padova. Grande festa per i 90 anni del prof Guglielmi che nel 1993 separò due gemelline siamesi: «Ricordo il grande impegno per organizzare l'intervento»

«Le persone che operi finisci per amarle». Di amore per la sua professione di chirurgo ne ha dato tanto Maurizio Guglielmi, padre fondatore della chirurgia pediatrica dell’ateneo padovano, che ieri ha festeggiato 90 anni a Palazzo Bo. «Sono stato io a cominciare la chirurgia pediatrica a Padova sotto consiglio del professor Cèvese – ricorda Guglielmi -. Una mattina Cèvese venne da me e mi disse in dialetto: “te ghe da interesarte dei putei”, e così sono diventato chirurgo pediatra. È stato un successo per me percorrere questa strada: nella mia vita mi sono sempre e solo occupato di curare i bambini». Marco Miazzo)