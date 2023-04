VIGODARZERE (PADOVA) - Stop allo sfalcio sugli argini per salvare le nidiate di germani reali. È stato accolto l'appello delle Gadit - Guardie Ambientali d'Italia, che, grazie anche all'intervento del consigliere provinciale Monica Cesaro con delega al Consorzio di bonifica Acque Risorgive, hanno ottenuto il posticipo degli interventi di manutenzione programmati.

Interruzione degli sfalci

«Ringraziamo il consigliere Cesaro e il direttore del Consorzio Carlo Bendoricchio per essersi interessati - ha detto il comandante del nucleo di vigilanza delle Gadit, Marcello Griggio - Abbiamo chiesto l'interruzione temporanea delle operazioni di taglio dell'erba in attesa della schiusa delle uova e fino a quando i piccoli saranno in grado di muoversi dal nido e mettersi in sicurezza. Gli sfalci, infatti, rischierebbero di uccidere i pulcini appena nati e di distruggere le uova. Da qui la decisione di concordare una soluzione. I nostri agenti eseguono periodicamente controlli sul territorio e sui corsi d'acqua».

È stato così necessario coinvolgere anche il Consorzio di bonifica che, proprio in questi giorni, ha avviato una serie di interventi di pulizia e taglio dell'erba lungo i corsi d'acqua di competenza. «Abbiamo trovato completa collaborazione e condivisione delle nostre preoccupazioni - prosegue il comandante Griggio - e abbiamo accordato che sarà effettuato il cosiddetto "taglio gentile", cioè taglio solo per le sommità arginali e per l'area di sponda per solo un metro e mezzo. Il taglio totale sarà effettuato, come da accordi, dopo il 30 di giugno».

La manutenzione

«Come stabilito anche dall'articolo 1 della legge regionale 12/2009 sulle attività di bonifica, lo sfalcio degli argini - spiega il direttore di Acque Risorgive, Bendoricchio - viene svolta con attenzione al patrimonio ambientale. Il nostro Consorzio è stato tra i primi in Italia ad adottare un sistema di manutenzione gentile che cerca di preservare e tutelare tutte le risorse naturali, ponendo attenzione anche e soprattutto alla salvaguardia di flora e fauna. Per questo abbiamo accolto l'appello delle guardie ambientali a non compromettere la nidificazione dei germani reali lungo le rive della Piovetta, a Vigodarzere, intervenendo su modi e tempi dello sfalcio. Un'operazione non sempre possibile, ma quando lo è, la mettiamo in atto volentieri».