Sgarbi incarica due esperti di vigilare sulla statua del Gattamelata: «Non visito il cantiere, delego il soprintendente»

PADOVA - Il ministero della Cultura «indicherà due esperti dell'Istituto centrale del restauro e dell'Università di Firenze per affiancare la soprintendenza nella sua opera di vigilanza» sulla statua equestre del Gattamelata, a Padova. Lo annuncia in una nota il sottosegretario Vittorio Sgarbi, che oggi è nel capoluogo euganeo per partecipare a un convegno su Antonio Canova.

Nelle scorse settimane, Sgarbi si era opposto all'eventualità, indicata dal Delegato Pontificio per la Basilica di Sant'Antonio, di spostare per il restauro il monumento equestre opera di Donatello, e di sostituirlo con una copia. «Non farò visita al cantiere - conclude - ho delegato il competente soprintendente Fabrizio Magani a rappresentare il ministero».