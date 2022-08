PADOVA - L'immagine della regina Elisabetta del Regno Unito che crea una bolla rosa con una gomma da masticare. Impossibile nella realtà, ma immagine perfetta se si parla di icone come è considerata da non pochi la sovrana con buona pace di tutti coloro che la vogliono emblema soltanto della rigida istituzione. E proprio le icone sono il tema della tre giorni, da venerdì 9 a domenica 11 settembre, della tredicesima edizione Future Vintage Festival. Attesissimo e realizzato in collaborazione con Radio Deejay e M2O, si è saputo imporre come una delle principali manifestazioni multievento in Italia ed è organizzato da Vintage Factory e Superfly Lab.

Il filo conduttore

«Icon (icone, ndr) è il tema dedicato a tutti i punti di riferimento nell'immaginario comune e collettivo che hanno fatto della contaminazione un punto di forza - illustrano gli organizzatori Il Future Vintage Festival 2022 - sarà l'antologia degli statement dei nostri tempi, un punto di osservazione sugli oggetti del desiderio, i nuovi divi, le nuove muse, gli influencer e le menti creative più brillanti che compongono il pantheon, tra dei e demoni, della nostra strana epoca. Anche quest'anno vi sorprenderà con una lista di ospiti d'eccezione, icone di tendenze e punti di riferimento nei loro ambiti».

Il programma

Tra i principali ospiti della manifestazione ecco Giorgia Soleri, Sabrina Salerno, Wad, Cartoni Morti, Diletta Begali, Federico Barengo, Diego Passoni, Marco Evangelisti, Jacopo De Carli, Elisa Esposito, Raissa e Momo, Nicolai Lilin, Ciro Buccolieri, Caffè Design, Immanuel Casto, Romina Falconi e Lorenzo Marini. Com'è ormai tradizione, due gli spazi nei quali si articola la manifestazione. Nel centro culturale San Gaetano saranno allestiti l'area marketplace, gli incontri con gli ospiti, spazi di ispirazioni e tendenze, esposizioni (Studio 54 icona della nightlife newyorkese e Portrait of America) e workshop (tutti i dettagli su https://fb.me/e/3CcYv6obe). La sera, luci accese per la parte dedicata alla vita notturna negli spazi dei giardini dell'Arena dove si svolgeranno live musicali, dj set, concerti, dibattiti, e non mancheranno area relax, ristorazione e zona salotto vintage all'aria aperta by Chic Nic. Un Fuori Festival, dalle 18 a mezzanotte, rinnovato e ripensato nella particolare scenografia naturale del patrimonio Unesco della cappella degli Scrovegni. Ospiti speciali dei dj set dalle 21.30 saranno venerdì Albertino, sabato Mace e domenica Spiller. L'ingresso per i possessori del biglietto del Vintage Festival è gratuito. Particolare anche l'evento in collaborazione con Pride Village, nel cui spazio in Fiera sabato dalle 23 sarà ospitato il concerto della misteriosa performer e rapper dall'attitudine punk e certamente icona pop, Myss Keta, da sempre con il volto velato. Future Vintage Festival è comunicazione, esplorazione delle tendenze contemporanee e stili. È patrocinato e ha la collaborazione del Comune di Padova e il patrocinio della Regione del Veneto. La prenotazione per i talk è gratuita. Ingresso per una giornata 5 euro, per i tre giorni 10 euro (solo online) a cui si aggiungono i diritti di prevendita.