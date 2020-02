ANGUILLARA VENETA - Tentato furto l’altra notte al salone Lisa Style di via Fratelli Cervi ad Anguillara.

Ignoti con attrezzi da scasso hanno tentato di forzare la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale, ma sono stati costretti a precipitosa fuga. Con tutta probabilità sono stati disturbati da qualche auto in transito.

A denunciare l’episodio è stata la titolare Lisa Barion, 32 anni, che gestisce il negozio dal luglio del 2017. «Per fortuna la porta d’ingresso ha retto - ha commentato ieri la trentaduenne -, mi dispiace solo per i danni che hanno provocato, ma già il fatto che non abbiano portato a termine l’opera è un motivo di soddisfazione».

DENUNCIA A BAGNOLI

La donna ha formalizzato regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Bagnoli. «Mi è stato detto che oltre alla mia attività, almeno altri tre negozi del vicinato avrebbero subito lo stesso trattamento: un’attività di frutta e verdura, un bar e una pizzeria. Ho piena fiducia nei carabinieri e mi auguro che riescano a catturare i ladri prima che possano tornare a colpire».

L’appello di Lisa Barion è chiaro: «Come commercianti desideriamo lavorare in tutta sicurezza. Ultimamente si stanno verificando episodi spiacevoli e per questo è fondamentale che le forze dell’ordine agiscano in fretta per reprimere ogni forma di reato». La titolare di Lisa Style ieri ha ricevuto la solidarietà non solo dei clienti, ma anche dei colleghi commercianti del territorio. «Tutti noi stiamo facendo i salti mortali per riuscire a far fronte alle spese e per crearci uno stipendio decoroso. Negli ultimi anni Anguillara non ha mai patito particolari situazioni di pericolo sul fronte della sicurezza e per questo desideriamo che al più presto torni il sereno».

ACQUISITI I FILMATI

Capitolo indagini: i carabinieri della stazione di Bagnoli, sotto la supervisione della compagnia di Abano, hanno acquisito i filmati della videosorveglianza per riuscire ad identificare i predoni che sono entrati in azione. Al momento non trapelano indiscrezioni. Visto il modo di operare dei malviventi, pare chiaro che non si tratti di una banda organizzata, ma di balordi che non hanno nulla da perdere e tentano di sbarcare il lunario con reati predatori di basso profilo. Gli ultimi episodi, tuttavia, non devono essere trascurati per tranquillizzare chi da queste parti ha deciso di viverci e di aprire la propria attività commerciale. In tal senso sono stati ulteriormente potenziati i pattugliamenti nelle zone più sensibili sia nelle ore serali che in quelle notturne. Lisa Barion ha anche riferito di non aver notato negli ultimi tempi persone sospette attorno al negozio.

Segnale questo che i tentati furti dell'altra notte potrebbero essere episodi casuali, frutto della disperazione. Anguillara Veneta sta seguendo la vicenda con la massima attenzione in attesa di buone notizie dalle forze dell'ordine.