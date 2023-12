Funerale di Giulia Cecchettin, la cerimonia ridotta a Saonara. Le parole della sorella Elena: «Ti vedo tra le stelle che fai a metà del gelato con la mamma»

SAONARA (PADOVA) - «Ora ti vedo in mezzo alle stelle, che fai a metà gelato con la mamma. Continuerai a essere il mio angelo custode». Queste le parole commosse di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, pronuciate durante la cerimonia privata nella chiesa di Saonara gremita di persone per dare l'ultimo saluto alla 22enne uccisa dall'ex fidanzato. «Prima o poi ci rivedremo, lo prometto, ma fino a quel momento so che sarai con me, perché sei il mio angelo custode, perché in fin dei conti lo sei sempre stato».