CORREZZOLA - Cattedrale gremita per l'ultimo saluto a padre e figlia, la giovane mamma Elisa Bergamasco e papà Alfredo, rispettivamente di 33 e 60 anni, morti nell'incidente stradale accaduto a Correzzola il 27 giugno scorso. La messa funebre è stata celebrata ieri mattina, 8 luglio, dal vescovo Giampaolo Dianin assieme ad altri due sacerdoti diocesani.

L'ultimo saluto

Durante l'omelia, Dianin ha rammentato l'impegno cristiano delle vittime le quali, a titolo di puro volontariato, si erano distinte partecipando anche alla gestione della Casa accoglienza della parrocchia. «Elisa - ha detto il vescovo - aveva anche ottenuto la qualifica di dirigente di comunità». Monsignor Dianin ha lasciato chiaramente intendere che entrambi avevano sempre dimostrato grande umiltà, evitando di mettersi in mostra oppure di voler primeggiare. Erano, insomma, persone tanto schive quanto di buon cuore, care alla comunità. Ieri, il grande affetto provato da tanta gente la famiglia tangibile. Compatibilmente con le norme anti-Covid, la grande basilica era, infatti, piena di gente, nonostante il funerale sia stato celebrato in orario di lavoro. Imprenditori da sempre, padre e figlia avevano esordito aprendo una gelateria non lontana dal Duomo. Una decina d'anni fa, erano ripartiti da zero col bar-pizzeria-cicchetteria dal Mago di Fondamenta Canal Lombardo, ben presto diventato una tappa fissa per tante persone di ogni età. Oltre ai cibi tradizionali, la cucina produceva piatti innovativi, anche a base di alghe lagunari. La tragedia è sopraggiunta inattesa proprio mentre la famiglia si apprestava a lasciare la pizzeria per misurarsi nella gestione di un nuovo ristorante, a Civè. Intendeva riproporre le proprie specialità gastronomiche allargando ed arricchendo ulteriormente il menù. Elisa lascia il marito Alessandro Doria e la piccola Noemi, di appena quattro anni. Alfredo, la moglie Rossella e l'altro figlio Devis. Padre e figlia, chioggiotti d'origine, vivevano da qualche tempo a Monsole di Cona. L'incidente, almeno apparentemente inspiegabile, si era verificato il 27 giugno, verso le 18,30 lungo la provinciale della Rebosola, nei pressi di Correzzola, all'altezza dell'ex ristorante alla Busa: un tratto assai poco trafficato che collega il clodiense con varie località minori del circondario, in provincia di Venezia e Padova. Lo scooter sul quale padre e figlia viaggiavano in direzione di Chioggia, uscito di strada, era andato a schiantarsi contro un palo. La ragazza è morta sul colpo; l'uomo, invece, è spirato all'ospedale di Padova, dov'era stato trasportato con l'eliambulanza.