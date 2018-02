di Giuseppe Babbo

CAVALLINO - Nemmeno il tempo di metabolizzare l’incontro di domenica scorsa che per i cinque dei sei fratelli originari di, separati nel 1972 e dati in adozione, è arrivata una nuova emozione. Intensa e travolgente. Già, perché a pochi giorni di distanza da quell’incontro tutti assieme, a Bazzano in provincia di Bologna,di(l’unico che ha mantenuto il cognome originario) e Annalisa Pan, hanno ritrovato anche il sesto fratello. Si tratta di Luca Manfron, 49 anni, ora residente a Schio. Fondamentale, nella sua ricerca, l’aiuto arrivato dai social network. Esattamente come accaduto per il ritrovamento di Mauro, i contatti sono giunti grazie alla pagina Facebook “Figli adottivi cercano genitori biologici”: a Belinda sono arrivate le informazioni necessarie per contattare Luca che, dopo un normale momento di smarrimento e un’improvvisa emozione, ha confermato di essere il sesto fratello.Nati tutti nella stessa famiglia e poi separati nel 1972, i sei fratelli hanno preso strade diverse. All’appello ora manca ancora, quando i sei fratelli erano già stati separati, ed ora inizieranno le nuove ricerche. Mercoledì prossimo i sei fratelli si ritroveranno in treno con destinazione Roma dove parteciperanno alla trasmissione Rai