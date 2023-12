PADOVA - Scatta il conto alla rovescia per il concerto di Francesco Gabbani in piazza Insurrezione la notte di San Silvestro. L’appuntamento è dalle 22.30 alle 2 per una lunga notte che sarà incentrata sulla musica live con il countdown dal grande schermo, effetti speciali, dj set e animazione per continuare a ballare a ritmo di musica fino alla fine dell’evento grazie a Radio Company. Anche quest’anno Padova darà dunque il benvenuto al nuovo anno con un concerto a cui dovrebbero partecipare circa seimila persone.

IL TRAFFICO

Per garantire l’accessibilità al centro storico e per evitare che migliaia di auto cerchino un parcheggio a ridosso dell’area centrale della città, il 31 dicembre saranno istituite 4 navette gratuite che effettueranno un percorso circolare per permettere alle persone di avvicinarsi al centro da ogni punto della città. A disposizione di padovani e turisti ci sarà la Circolare Est (a partire dalle 21.30 alle 2 una corsa ogni 20 minuti), la Circolare Ovest (dalle 21.30 alle 2 una corsa ogni 20 minuti), la Circolare Nord (dalle 20.15 alle 02 una corsa ogni 15 minuti) e quella Sud (dalle 20 alle 02 una corsa ogni 15 minuti). Come accaduto anche l’anno scorso, il 31 dicembre sono previste una serie di chiusure al traffico a ridosso di piazza Insurrezione. Non solo. Per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco in piazza Insurrezione da domani fino a mercoledì 3 gennaio saranno soppressi temporaneamente una serie di posti auto. Sarà inoltre in vigore anche quest’anno un’ordinanza del Comune che prevede una serie di divieti per garantire la sicurezza degli spettatori. Per esempio dovrebbe essere vietato, tra le altre cose, introdurre nella piazza bottiglie di vetro.

L’ARTISTA

Dopo il successo del 2022, il grande evento torna quindi in piazza Insurrezione e l’ospite d’onore sarà il cantautore e polistrumentista nato a Carrara nel 1982. Gabbani è autore di grandi successi come “Amen”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria Nuove proposte, di “Occidentali’s Karma” che l’ha visto vincitore sempre a Sanremo nel 2017 nella categoria Big, di “Tra le granite e le granate” e di “Viceversa”. I suoi tour registrano continui sold out e si è cimentato nel suo primo ruolo cinematografico nel film “La donna per me” di Marco Martani, affiancando protagonisti come Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi. Per questo spettacolo il Comune si sta avvalendo della collaborazione di Zed Live. Media partner dell’evento sarà Radio Company che porterà sul palco i propri dj prima e dopo il concerto. Non solo piazza Insurrezione, però. Domenica, infatti, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Prato della Valle resterà aperta fino alle 2 con accompagnamento musicale. L’assessore Antonio Bressa aveva annunciato l’evento di Capodanno lo scorso 8 dicembre con queste parole: «Siamo molto orgogliosi di ospitare un cantante come Francesco Gabbani per questo Capodanno. È un artista molto popolare e amato trasversalmente, apprezzato per la sua musica che è capace di unire leggerezza e riflessioni importanti visto il suo impegno anche sul fronte ambientale». Ora si attendono i dettagli del piano sicurezza. L’attesa cresce e intanto anche la grande maggioranza dei locali padovani vanno verso il tutto esaurito per la cena.