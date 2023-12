Padova. Capodanno di nuovo in piazza Insurrezione sulle note di Francesco Gabbani

PADOVA - Anche quest’anno Padova darà il benvenuto al nuovo anno con un grande concerto. Dopo il successo dello scorso anno, il grande evento torna in Piazza Insurrezione, e l’ospite d’onore sarà Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani: la carriera

Cantautore e polistrumentista nato a Carrara (MS) nel 1982, nel 2016 è autore di grandi successi come “Amen”, con la quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria ‘Big’, "Tra le granite e le granate”, e “Viceversa” classificatasi seconda al Festival di Sanremo nel 2020.

Gli eventi di Capodanno

Ma non c’è solo Piazza Insurrezione per questo Capodanno. La musica sarà protagonista anche in Prato della Valle. Dal 23 dicembre al 7 gennaio l’area della pista di pattinaggio sul ghiaccio si arricchirà della presenza del Music Ice Village promosso da Radio Piterpan/Bellla&Monella con la collaborazione del Comune di Padova. Un polo di musica e animazione con i dj e gli speaker delle radio che in occasione della notte di capodanno intratterà i presenti fino alle 2 di notte.