Una nuova festa per il Veneto: il 27 marzo si celebrano i colli

Pura casualità che la prima domenica di primavera cada il 27 marzo, compleanno del governatore Luca Zaia e, quest'anno, debutto della festa regionale dei Colli Veneti. Marco Zecchinato, il consigliere leghista che la scorsa estate ha proposto e fatto approvare, peraltro con un consenso bipartisan, la legge regionale per i Colli Veneti, sorride: «Non ci avevo fatto caso, vorrà dire che sarà festa doppia». Tant'è, a fine mese i Colli Euganei, le Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il Montello, i Colli Asolani, le Colline del Garda, le Colline Moreniche, le Colline della Valpolicella, le Colline della Valpantena e quelle dell'Est Veronese, i Colli Berici, le Colline delle Prealpi Vicentine e quelle della Pedemontana saranno unite sotto un'unica denominazione. Colli Veneti, appunto. Con tanto di logo scelto sulla piattaforma Zooppa: tra le 741 proposte grafiche realizzate da 615 creativi di tutta Italia, di cui 170 veneti, la scelta è caduta sull'idea dei perugini Wachipi & Matteo Fuccelli di Città della Pieve: 12 linee che si intrecciano formando la sagoma del leone alato, con la coda a formare la C di colli e l'intersezione tra ali e corpo a rappresentare la V di veneti.

Cosa succederà il 27 marzo? Se ne è parlato ieri a Palazzo Ferro Fini con il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti, il consigliere Marco Zecchinato, l'assessore alla Cultura Cristiano Corazzari e il presidente dell'Unpli Veneto Giovanni Follador, anima e motore dell'iniziativa.



IL PROGRAMMA

L'evento principale sarà in maattinata al Castello di Conegliano con la cerimonia ufficiale, la premiazione del contest fotografico Colli Veneto in un click (oltre duemila foto, si sta pensando a una mostra itinerante) e dell'autore del logo, per continuare con gli stand di degustazione dei prodotti tipici delle dodici aree collinari della regione. Ma ci saranno iniziative un po' dappertutto (il calendario è disponibile al sito unpliveneto.it).

«Essere stati incaricati di promuove re i colli della regione Veneto ha detto Follador - è per noi un onore, una grande responsabilità, così abbiamo attivato le oltre 500 Pro Loco e il risultato sarà un evento diffuso che, ad oggi, conta più di 100 appuntamenti, ma è un numero destinato a crescere giorno dopo giorno. Si tratta di un'azione capillare che coinvolgerà tutti gli operatori economici della categoria turistica». «Il 27 marzo - ha detto l'assessore Corazzari - sarà una giornata ricca di eventi diffusi su tutto il territorio, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio collinare veneto»