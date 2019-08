Febbre Dengue: due turisti infettati Ecco i loro spostamenti in zona

Due casi di febbre Dengue nel padovano: l'infezione trasmessa dalle zanzare ha colpito due viaggiatori di 32 e 29 anni provenienti dal Messico, dove è in corso un'epidemia. I due turisti, che avevano viaggiato in gruppo insieme ad altri al momento in osservazione, sono rientrati in Italia il 20 agosto e hanno iniziato ad accusare febbre a partire dal 23. Lo comunica l'Ulss 6 Euganea, precisando che i due giovani si sono mossi fra tre indirizzi di Padova (via Paruta, via Lovarini, via Todesco) e uno di loro è rientrato il 24 agosto presso la famiglia di origine nel Comune di Albignasego. Nella mattinata del 28 agosto sono state quindi organizzate le misure di prevenzione, avvisando i Comuni di Padova e di Albignasego.



«La febbre Dengue è una malattia causata dal virus Dengue trasmesso all'uomo dalla puntura di zanzare infette come la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che punge prevalentemente di giorno - ricorda Lorena Gottadello, del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 6 veneta - Si presenta come una forma febbrile accompagnata da forti dolori muscolari e articolari, cefalea, eruzione cutanea, congiuntivite. I viaggiatori portatori del virus possono trasmetterlo alla zanzara tigre che a sua volta può trasmetterlo ad altre persone dopo 8-12 giorni attraverso la puntura. Pur essendo molto rara la possibilità di diffusione del virus nelle nostre zone, per precauzione è necessario ridurre rapidamente il numero di zanzare. Vengono pertanto applicate le azioni stabilite dalla Linee guida ministeriali e regionali, che prevedono la verifica delle sedi dove i soggetti ammalati hanno soggiornato per più ore durante il giorno e specifiche misure di prevenzione straordinarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -