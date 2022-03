PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Viene inaugurato oggi in via Carrarese il nuovo supermercato Famila del gruppo vicentino Unicomm. Il punto vendita nasce dal recupero urbanistico di una ex area produttiva che ospitava un'azienda di materiali per l'edilizia, si sviluppa su una superficie coperta di quasi 1.500 metri quadrati e vi lavorano circa 40 persone.



LA SODDISFAZIONE

«Siamo felici di arrivare a Piove di Sacco, che è il cuore pulsante del territorio della Saccisica spiega Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm Le nostre radici sono salde in Veneto da sempre, da qui siamo partiti nel 1948 quando nostro padre Antonio aprì il primo negozio all'ingrosso. Viviamo un momento di straordinaria difficoltà: dalla guerra al caro energia, passando per l'aumento delle materie prime. Sentiamo ancora di più la responsabilità di essere presenti sul territorio e di stare vicini ai nostri clienti, che sanno che di noi si possono fidare. Ed è un orgoglio poter dare lavoro a tante persone, perché per noi ogni nuovo collaboratore entra a far parte di una grande famiglia». «Famila è una delle insegne che sta dando maggiori soddisfazioni prosegue Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm È stato rinnovato il format negli ultimi anni, confermando il caratteristico tratto di familiarità che da sempre contraddistingue i nostri supermercati: in questa fase è ancora più importante assicurare ai clienti la capacità di tenere insieme una grande qualità con i prezzi bassi. In un momento in cui aumentano i prezzi anche dei beni di prima necessità, il nostro servizio ha un ruolo ancora più importante, anche per garantire il rapporto di fiducia con i clienti».



SUGLI SCAFFALI

Il Famila di Piove offre oltre 14mila prodotti tra alimentari e non, di cui 5.000 di freschi e freschissimi, ed oltre 9.000 le referenze del settore food e detergenza. Il punto vendita ha a disposizione 125 posti auto ed è all'avanguardia anche dal punto di vista dei criteri di efficienza energetica: interamente costruito in classe A, dotato di un impianto fotovoltaico posto sul tetto che copre gran parte del fabbisogno energetico dell'edificio, l'illuminazione è completamente garantita da impianti e lampadine a led. Sono stati inoltre installati impianti ed attrezzature a risparmio energetico. Il sistema di climatizzazione è improntato al mantenimento di condizioni climatiche ottimali nel negozio. (NB)