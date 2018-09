La fabbrica abbandonata da 40 anni si trasformerà in un hotel

di Maria Elena Pattaro

MONSELICE - Da fabbrica dismessa a hotel: l'ex Idim, lo stabilimento abbandonato da una quarantina d'anni nella zona industriale di Monselice, presto si trasformerà in albergo. Nei giorni scorsi, infatti, il consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica per il cambio di destinazione d'uso dell'area: dall'utilizzo industriale si passa a quello turistico-alberghiero. L'imprenditore vicentino Francesco Molon, che ha rilevato il sito qualche anno fa, intende trasformare infatti lo stabilimento di viale Tre Venezie in un albergo da 80 stanze, con una sala riunioni da circa 300 posti. Molon, titolare della Giemme Stile Spa, in questi anni ha portato a termine a proprie spese la bonifica dell'area, in cui erano presenti amianto e, secondo i beninformati, anche idrocarburi. Adesso che la bonifica è stata completata e la variante urbanistica ha ottenuto l'approvazione del consiglio, i cantieri dovrebbero partire entro la fine dell'anno. Mentre per il taglio del nastro del nuovo albergo si dovrà attendere tutto il 2019: secondo le