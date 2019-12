ESTE (PADOVA) - Omicidio durante una rapina in casa accusata di aver drogato l'anziana che assisteva e di aver organizzato il colpo con il compagno. Per il giudi ce è innocente. Arianna Chinchio , 37 anni di Este, è statacon formula piena.Arianna Chinchio era finita sotto accusa per l'omicidio di Liliana Armellini , 73 anni, trovata morta la mattina del 23 maggio del 2016 nella sua casa di Este. Venne uccisa nel corso di una rapina in casa: fu la stessa Chinchio, che faceva da badante alla donna e alla sorella, a trovarla la mattina dopo a terra con le caviglie legate dal nastro adesivo e il volto tumefatto. Da casa, messa a soqquadro, mancavano 1000 euro.I carabinieri si concentrarono immediatamente su di lei e sul compagno, condannato a 30 anni con rito abbreviato in primo grado, a 20 in Appello. La 37enne di Este è stata sospettata di aver dato all'anziana più pastiglie rispetto alla dose prescritta quel giorno, e di aver organizzato il colpo.