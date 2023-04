SOLESINO (PADOVA) - Sembrava una domenica mattina come tante altre nel paese di Solesino, ma così non lo è stata, soprattutto per il sindaco Elvy Bentani che veniva informato da un dipendente comunale e subito dopo dalla Polizia Locale che verso le ore 7.30 avevano visto T.F. imbrattare con due bombolette spray di colore azzurro e giallo il tabellone luminoso di proprietà del Comune collocato in piazza Matteotti all'incrocio con le vie 28 Aprile e 20 Settembre. Prima dell'inizio della campagna elettorale, sul tabellone compariva il messaggio del sindaco Bentani: «Io sono e sarò sempre a vostra completa disposizione».

«Non è la prima volta che questa persona commette azioni delittuose contro il Comune e contro anche la mia figura istituzionale di sindaco - precisa Bentani - e per tali motivi in passato ho già sporto altre querele per altre tipologie di reato e non escludo che dietro a tali azioni ci siano dei contatti con i gruppi politici locali antagonisti. Riferisco questo in quanto molte delle sue dichiarazioni sono affini a dichiarazioni delle minoranze politiche di questa amministrazione, le quali tramite social e volantini raccontano bugie, inneggiano all'odio e all'invidia sociale, con l'obiettivo di incendiare il clima politico».