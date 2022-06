Comuni della provincia di Padova al voto, il primo sindaco eletto è quello di Merlara: Daniele Boron

In provincia di Padova sono 18 i comuni che vanno al voto, capoluogo compreso. Di questi 4 hanno già un sindaco perché dato che c'era un'unica lista bastava raggiungere il 40% del quorum: sono Granze, Sant'Urbano, Vescovana e Veggiano. In due potrebbero andare al ballottaggio, Abano Terme e Vigonza. Per tutti gli altri la sfida si conclude questa sera, 13 giugno.

Lo spoglio

Conselve. Scrutinate 10 sezioni su 10: Marisa Balielo (33,53%), Umberto Perilli (66,47%)

Gazzo. Scrutinate 3 sezioni su 3: Ornella Leonardi (83,19%), Margherita Schibuola (16,81%)

Loreggia. Scrutinate 7 sezioni su 8: Laura Bastarolo (38,27%), Manuela Marangon (39,39%), Gianluca Squizzato (22,34%)

Lozzo Atestino. Scrutinate 4 sezioni su 4: Carlo Pacchin (38,08%), Luca Ruffin (61,92%)

Merlara. Scrutinate 3 sezioni su 3: Daniele Boron (56,25%), Claudia Corradin (43,75%)

Piombino Dese. Scrutinate 10 sezioni su 10: Ornella Bonutto (41,75%), Cesare Mason (58,25%)

Pozzonovo. Scrutinate 3 sezioni su 3: Arianna Lazzarini (66,07%), Domenico Riolfatto (14,72%), Mario Tognin (19,21%)

San Martino di Lupari. Scrutinate 6 sezioni su 12: Corrado Bortot (8,40%), Maurizio Conte (27,47%), Luca De Santi (11,66%), Nivo Fior (31,91%), Stefano Tombolato (20,55%)

Saonara. Scrutinate 8 sezioni su 8: Michela Lazzaro (41,22%), Elisabetta Maso (22,58%), Alessandro Toninato (36,20%)

Teolo. Scrutinate 7 sezioni su 11: Riccardo Beghin (8,65%), Andrea Peruzzo (15,24%), Laura Rico (34,77%), Valentino Turetta (41,33%)

Torreglia. Scrutinate 3 sezioni su 6: Maria Centrella (8,35%), Marco Rigato (66,33%), Antonio Scarabello (25,32%)