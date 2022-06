Primo sindaco donna della storia di Saonara: è stata eletta Michela Lazzaro

SAONARA - Michela Lazzaro, 51 anni, è il nuovo sindaco di Saonara. È la prima donna del territorio saonarese a diventare prima cittadina. Ha battuto al fotofinish Alessandro Toninato. Ottima prestazione anche per Elisabetta Maso che ha chiuso al terzo posto. «Dedico questo vittoria alla mia famiglia che mi ha sempre supportato in questa fantastica cavalcata. È una grande gioia poter proseguire quanto di buona fatto nell'ultimo decennio dalla civica "Uniti per Saonara"». Saluta dopo dieci anni il municipio l'ormai ex sindaco Walter Stefan: «Lascio il Comune in mani buone. È emozionante questa vittoria, frutto di un grande lavoro di squadra». Tra i candidati consiglieri più votati della squadra del neo sindaco spicca Simone Bettin, da dieci anni assessore e ora pronto per un'altra avventura. Confermata nel ruolo di vicesindaco sarà Silvia Alibardi.

