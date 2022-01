Due casi di co-infezione Delta e Omicron scovati a Padova

PADOVA - Per la prima volta in Veneto sono stati individuati due casi di doppio contagio da variante Delta e Omicron. Lo scorso 3 gennaio l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro ha ricevuto dai laboratori di microbiologia delle Ulss e delle Aziende ospedaliere del Veneto e di Trento 316 campioni. Tra questi, sono stati identificati due casi di co-infezione da varianti Delta e Omicron. I campioni sono rispettivamente appartenenti a un paziente residente in provincia di Padova e uno in provincia di Trento. «Ci siamo subito allertati, visto che è un evento raro – racconta la dottoressa Alice Fusaro, biologa dirigente del laboratorio genomica e trascrittomica virale dell’IZSVe –. Abbiamo analizzato in maniera più approfondita il campione e abbiamo subito notato che non si trattava della cosiddetta Deltacron, di cui ora tanto si parla. Nei due casi abbiamo osservato semplicemente la compresenza delle due varianti, al momento è prematuro fare riflessioni più specifiche».