DUE CARRARE (PADOVA) - Incidente intorno alle 7 a Due Carrare, in provincia di Padova, dove si sono ribaltati due mezzi agricoli in via Da Rio. Coinvolti un trattore e una vendemmiatrice: ferito il conducente del mezzo.

I pompieri arrivati da Abano Terme e Padova, hanno recuperato e raddrizzati i mezzi, mentre il conducente era già stato portato dai familiari in ospedale. Le operazioni di ripristino e messa in marcia dei mezzi sono terminate alle 10:30.