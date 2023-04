Este. Droga a scuola, due studenti la nascondevano negli zaini e nella canaletta per fili elettrici

ESTE (PADOVA) - Zico, il cane antidroga dei carabinieri, ha scovato dell'hashish nascosta tra i banchi di scuola: due studenti sono stati segnalati. I militari dell'Arma sono stati chiamati dalla dirigenza del centro di formazione professional Manfredini di Este per effettuare un servizio di prevenzione e controllo in materia di droga.

Ieri, 19 aprile, i carabinieri della stazione di Este e i cinofili di Torreglia hanno fatto uscire gli studenti e hanno controllato le varie classi. E il fiuto di Zico ha fatto centro. Il cane ha annusato effetti personali, banchi, giubbotti, zaini. Ad un certo punto si è fermato di fronte a uno zaino e poi un altro ancora. I carabinieri hanno sequestrato 2 grammi di marijuana. Ma non è finita. Zico ha fiutato altra droga nascosta all'interno di una canaletta in plastica per il passaggio dei cavi elettrici: l'hashish era chiusa dentro un ovetto di plastica e c'era anche un grinder. Due studenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.