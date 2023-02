Controlli anti-droga con i cani: al setaccio le scuole superiori di città e provincia

PORDENONE - Controlli anti-droga nei pressi delle scuole, decisi dal Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, sono stati eseguiti nei giorni scorsi da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e dal Corpo intercomunale della Polizia Locale di Pordenone-Cordenons, con l'ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza del Gruppo di San Giorgio di Nogaro e della Polizia Locale di Azzano Decimo. Le verifiche sono state fatte nei pressi degli istituti scolastici superiori del capoluogo provinciale, tra i quali i licei Leopardi/Majorana e Grigoletti, di Cordenons e di San Vito al Tagliamento. Nel corso dell'attività sono stati segnalati al Prefetto un maggiorenne e un minorenne per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.