Si aggirano fuori da scuola con droga e coltello: nei guai due ragazzi di 20 anni

TOLMEZZO - Si aggiravano nei pressi dell'Istituto scolastico Solari di Tolmezzo con droga e coltello a serramanico. Il tutto sotto gli occhi degli studenti, che in quel momento, stavano uscendo da scuola per il termine delle lezioni. Due ragazzi di vent'anni, residenti nel tolmezzino, sono stati fermati dalla Polizia Locale della Comunità di montagna della Carnia e deferiti all'autorità giudiziaria.

All'arrivo degli agenti i due hanno mostrato un ingiustificato nervosismo, tentando maldestramente di disfarsi di una sigaretta artigianale. A seguito di perquisizione personale, uno dei ventenni è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico in merito al quale non ha fornito alcuna giustificazione ed è stato pertanto denunciato per porto abusivo di armi. Il secondo, invece, aveva con sé dodici dosi già confezionate di hashish e contante di piccolo taglio, elementi che hanno portato ad estendere l’indagine nell'abitazione del ragazzo, dove sono stati ritrovati due bilancini di precisione, comunemente utilizzati per la pesatura della sostanza. Il ventenne è stato deferito a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.