Padova. Studentessa porta hashish a scuola, arrivano le unità cinofile dei carabinieri a sorpresa e la scoprono

PADOVA - Nascondeva 1 grammo e mezzo di hashish in tasca. Una 17enne che frequenta un istituto tecnico della città del Santo è stata segnalata. Martedì 7 marzo i carabinieri di Prato della Valle e le unità cinofile di Torreglia sono andati in quella scuola su richiesta della dirigenza scolastica per un servizio di prevenzione e repressione in materia di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno fatto uscire gli studenti da una classe e Zico, il cane antidroga, si è fermato di fronte a una ragazza. Le si è seduto davanti bloccandole il passaggio e il conduttore ha capito che la 17enne nascondeva qualcosa. In tasca aveva 1 grammo e mezzo di hashish.