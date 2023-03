Pordenone: beccata con l'hashish davanti a scuola, nei guai una ragazza di 14 anni

PORDENONE - La polizia locale di Pordenone, sotto la guida del comandante Maurizio Zorzetto, nell’ultima settimana ha effettuato diversi controlli finalizzati alla prevenzione del’uso di sostanze stupefacenti nel territorio comunale. L’attenzione si è concentrata all’esterno degli edifici scolastici, nei parchi e nelle aree ritenute più sensibili. Ed è proprio durante alcuni accertamenti nei pressi di una scuola che gli agenti hanno “beccato” una ragazzina di appena 14 anni in possesso di hashish. La minorenne, alla vista degli agenti della polizia municipale, ha tentato dapprima di lanciare l’involucro lontano da lei. Ma subito dopo è stata lei stessa ad andare a riprenderlo e a consegnarlo ai poliziotti che la stavano osservando: la 14enne è stata convocata in comando assieme ai genitori.



I controlli hanno interessato anche la zona del palazzetto dello sport, dove un ragazzo ha cercato di nascondere uno spinello sotto il cappello che indossava. Un altro, all’interno del parco di San Valentino, ha cercato di disfarsi di alcuni involucri che, è emerso poi, contevano hashish. Venerdì i controlli si sono spostati nel quartiere di Villanova dove, in un’area giochi, è stato fermato un uomo trovato in possesso di sostanze psicotrope. Tutti e quattro sono stati segnalati al prefetto in qualità di assuntori,Con il potenziamento dei controlli e l’istituzione dei nuclei Radiomobile - Sicurezza urbana e Polizia giudiziaria, voluti dal comandante Maurizio Zorzetto e coordinati dal commissario capo Nicola Candido, a febbraio sono state numerose le persone controllate e identificate giornalmente e oltre dieci i soggetti, trovati in possesso di sostanze psicotrope. «C'è una certa preoccupazione per il consumo di stupefacenti in giovanissima età. L'ultimo caso deve far riflettere tutti» riferisce, che ringrazia gli agenti per l'ottimo lavoro svolto sul territorio, «la cui attività di monitoraggio» prosegue Loperfido «è stata potenziata. E lo sarà ancor di più a breve con l'arrivo del cane antidroga e della creazione dell'unità cinofila».