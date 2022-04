MASSANZAGO - «Emma, una piccola grande Veneta ricevuta a palazzo Ferro Fini»: il consigliere Giulio Centenaro, di Santa Giustina in Colle, ha ospitato per un pomeriggio nella sede del consiglio del Veneto Emma Scantamburlo, la ragazzina di Massanzago di 11 anni che per il suo compleanno, come regalo, ha voluto tagliarsi i lunghi capelli neri e donarli per la realizzazione di parrucche per le donne malate oncologiche.

LA SODDISFAZIONE

«È stata una grande gioia dare il benvenuto alla piccola Emma, al fratello Nicolò e ai suoi genitori nella casa dei Veneti, il Consiglio regionale ha detto Centenaro -. Il suo gesto d'amore e altruismo, a soli 11 anni, è un grande esempio di generosità che deve essere fonte di ispirazione per tutti, soprattutto per noi adulti. Emma Scantamburlo, il 23 febbraio scorso, ha scelto di festeggiare il suo compleanno donando i capelli alle donne malate oncologiche».

«Ho conosciuto Emma e la sua storia, durante una serata sulla prevenzione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce per scongiurare il tumore al seno - spiega ancora il consigliere - organizzata dall'assessorato alle Politiche Sociali di Santa Giustina in Colle. Il pensiero di questa bambina al momento di spegnere le candeline è stato il taglio ai capelli per donarli a chi, a causa delle terapie, non li ha più, e una volta che le trecce le sono state tagliate, ha spiegato che in futuro, quando ricresceranno, li donerà nuovamente. Questa azione ha commosso i genitori e spinge ognuno di noi a riflettere sul fatto che provenga da una bambina di 11 anni. Ringrazio Emma per il suo grande cuore, nell'auspicio che il suo gesto venga imitato da quanti più giovani possibile».

L'INCONTRO

Presente all'incontro a Palazzo Ferro Fini anche l'assessore ai Servizi Socio Sanitari del Comune di Santa Giustina in Colle, Ornella de Santi. «Quando ho letto del gesto di generosità di Emma l'ho subito contattata per averla ospite alla serata informativa e di prevenzione - ha detto l'assessore De Santi -. A lei il mio ed il nostro grazie perché con grande coraggio e sensibilità ha donato la sua bellissima coda di capelli; un piccolo gesto che contribuirà a ridare il sorriso a chi con le cure li ha persi».