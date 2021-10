Gara di solidarietà tra donne: regalate centinaia di trecce per le parrucche delle malate di tumore

PADOVA/VERONA - Greta, otto anni, figlia di un medico dello Iov di Padova, nel giugno scorso ha donato le sue lunghe trecce bionde per farne parrucche destinate alle pazienti malate di tumore. Da allora, si legge in una nota dello Iov, è scoppiato un "incendio" di contagiosa generosità, e l'associazione "La cura sono io" di Verona, che si occupa di trasformare i capelli donati in acconciature, di trecce in dono ne ha ricevute centinaia. Una cinquantina quelle regalate da persone che gravitano attorno allo Iov.

APPROFONDIMENTI MONFALCONE/PORDENONE Donazione di capelli in piazza: serviranno per le parrucche dei... PADOVA Greta, 8 anni, dona le sue trecce per le parrucche dei malati... VEDELAGO Si fa rasare i capelli a 8 anni: "Li voglio donare ai malati di... MOTTA DI LIVENZA Jessica si taglia i capelli e li dona a chi fa parrucche per i malati...

Il gesto di Greta fu assolutamente trainante, aiutando tante donne malate di tumore a lenire anche il dolore dovuto alle conseguenze estetiche delle cure. Da tante donne e ragazze è partito un commovente messaggio d'amore, come ha detto il Governatore Luca Zaia, che ha aggiunto: «Auguro alle donne che riceveranno queste parrucche di guarire e tornare presto ad avere i propri capelli. Con gli oncologi veneti sono in ottime mani».