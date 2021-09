PADOVA - «Ammalarsi di Covid quando si è in gravidanza può essere molto pericoloso. Se la mamma ha problemi respiratori anche il piccolo ne risentirà. Noi da febbraio del 2020 abbiamo avuto 84 casi di madri in gravidanza con la malattia. Di questi 45 solo quest’anno. Sette avevano una polmonite interstiziale. Cinque mamme sono finite in terapia intensiva, attualmente ce ne sono due di 40 e 30 anni».

