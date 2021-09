«Stiamo giocando con il fuoco. Nelle ultime ore abbiamo registrato ricoveri di persone anche giovani, non vaccinate, con condizioni cliniche preoccupanti». Con poche parole la direttrice generale dell’Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro ha spiegato che le regole del gioco sono cambiate. La situazione è precipitata all’improvviso ed è finita in Terapia Intensiva anche una donna incinta di 37 anni positiva al covid e non vaccinata (ieri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati